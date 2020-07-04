Правительство одобрило изменения в статью о единстве измерений

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие этого законопроекта повысит эффективность госрегулирования в обеспечении единства измерений, позволит исключить ведомственное регулирование в вопросах установления обязательных метрологических требований, а также позволит повысить уровень унификации требований к измерениям и гармонизации их с международными требованиями.