Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573881716.html
Правительство одобрило изменения в статью о единстве измерений
Правительство РФ одобрило проект о внесении изменений в статью федерального закона "Об обеспечении единства измерений", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:31
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_83:238:1914:1268_1400x0_80_0_0_625f077d1be5c9ecf5a6d80a3ca8bd33.jpg
https://ria.ru/20190926/1559137772.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_83:238:1914:1268_1400x0_80_0_0_625f077d1be5c9ecf5a6d80a3ca8bd33.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_154:0:1845:1268_1400x0_80_0_0_d88ca010849e841f6c36917894b58545.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_448:168:1548:1268_1400x0_80_0_0_89e98ba3c522c75dac4a544300bcbacc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство рф, общество

Правительство одобрило изменения в статью о единстве измерений

09:31 04.07.2020
211
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о внесении изменений в статью федерального закона "Об обеспечении единства измерений", сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие этого законопроекта повысит эффективность госрегулирования в обеспечении единства измерений, позволит исключить ведомственное регулирование в вопросах установления обязательных метрологических требований, а также позволит повысить уровень унификации требований к измерениям и гармонизации их с международными требованиями.
Также кабмин одобрил проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона № 840046-7 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".
Дом правительства РФ
26 сентября 2019, 00:36
Кабмин рассмотрит проект в сфере обеспечения единства измерений
501000
Обсудить 0
Правительство РФОбщество
Рекомендуем
Здание правительства РФ
Правительство одобрило поправки к проекту закона о науке
Дом правительства Российской Федерации
Правительство одобрило проект об обратном акцизе на сжиженные газы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство одобрило ратификацию договора с Венгрией о соцобеспечении
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы
Экс-директор "Уральских пельменей" объяснил скандальный уход из шоу
Яичница
Названы опасности при приготовлении яиц
Ракетные двигатели РД-180
США получили замену российским двигателям РД-180
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
Момент смертельного ДТП на АЗС в Самаре попал на видео
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Здание Министерства иностранных дел России
МИД: разведка США участвует в наркоторговле
Автомобили скорой помощи
В ДТП на МКАД погиб человек
Денежные купюры
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
Участники акции Бессмертный полк
Военные и "Юнармия" примут участие в акции "Бессмертный полк"
Мороженое Радуга
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое "Радуга"
Пара во время сна
Названы самые опасные позы для сна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
03:32Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Лента новостейМолния