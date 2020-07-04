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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573881677.html
Вирусолог прокомментировал выводы ВОЗ по лекарству от COVID-19
Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектор", профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил об опасности "Ремдесивира", который в ВОЗ... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:25
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус covid-19
воз
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155220/16/1552201669_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_65a2d185ad4649c947fda805ea99ba59.jpg
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александр чепурнов, коронавирус covid-19, воз, общество

Вирусолог прокомментировал выводы ВОЗ по лекарству от COVID-19

09:27 04.07.2020 (обновлено: 14:25 04.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии
Сотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектор", профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил об опасности "Ремдесивира", который в ВОЗ считают самым перспективным противовирусным препаратом в лечении COVID-19.
По его словам, применение таких лекарств опасно для здоровья из-за побочных эффектов.

"Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма", — рассказал Чепурнов в интервью порталу Ura.ru.

Профессор подчеркнул, что создателям таких медикаментов важно найти баланс, при котором лекарство будет приемлемым для клетки, но не для вируса.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что "Ремдесивир" показал на тестах самые надежные результаты. Как пояснили в организации, применение лекарства привело к снижению случаев госпитализации, но не смертности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Арепливир
1 июля, 08:00РИА Наука
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
164923201748
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
Популярные комментарии
ВОЗ - карманная организация Билла Гейтса, спонсора авторов Ковида. Россия должна выйти из ВОЗ.
4 июля, 09:45
бмблагородный мечтатель
35300014
Да ладно вам. Исключительная нация одобрила. Вот пусть и жрут это. А мы своим «чесноком» будем лечится.
4 июля, 09:55
Andrey Bodrey
4220026
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