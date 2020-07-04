Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 521

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 521, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 3 июля в республике были выявлены 518 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9:00 (совпадает с мск) 4 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 521", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 458 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.