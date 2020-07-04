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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 521
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 521, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
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353
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коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 521

09:27 04.07.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 521, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 3 июля в республике были выявлены 518 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9:00 (совпадает с мск) 4 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 521", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 458 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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