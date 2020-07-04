Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573881567.html
В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди с грозами
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди с грозами и градом ожидается Москве в субботу, температура поднимется до +28 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:25
михаил леус
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_0:245:2598:1706_1400x0_80_0_0_971afb423dfea265ef32fa4f1b086e72.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573873637.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_0:245:2598:1706_1400x0_80_0_0_971afb423dfea265ef32fa4f1b086e72.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_5:0:2314:1732_1400x0_80_0_0_58a200888024a9064fbb40c12d4d552b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047404_293:0:2025:1732_1400x0_80_0_0_53ff3951421512c481ca2b03e61c5036.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, погода, москва, общество

В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди с грозами

09:25 04.07.2020
339
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди с грозами и градом ожидается Москве в субботу, температура поднимется до +28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в послеполуденные часы местами ливневого характера, с грозами. В отдельных районах возможен град. Температура воздуха в Москве +26…+28, по области +24…+29", - сообщил Леус.
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
3 июля, 21:01
"Может продуть". Врач назвал, для кого опасна переменчивая погода в июле
Синоптик добавил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 3-8 метра в секунду, при грозе порывистый.
100000
Обсудить 0
Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Житель Москвы гуляет в парке Царицыно
В Москве за минувшие сутки выпало около трети июльской нормы осадков
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами в субботу
Автомобили скорой помощи
В ДТП на МКАД погиб человек
Гроза
В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 521
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома
Город Могадишо
При взрыве возле порта столицы Сомали пострадали семь человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
Геннадий Хазанов
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
Яичница
Названы опасности при приготовлении яиц
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы
Экс-директор "Уральских пельменей" объяснил скандальный уход из шоу
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
На Украине выявили 914 новых случаев заражения коронавирусом
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Глава офиса Зеленского прокомментировал переговоры по Донбассу в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
03:31Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
00:45В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19
Лента новостейМолния