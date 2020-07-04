https://ria.ru/20200704/1573881567.html
В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди с грозами
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди с грозами и градом ожидается Москве в субботу, температура поднимется до +28 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:25
2020-07-04T09:25
михаил леус
погода
москва
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573873637.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, общество