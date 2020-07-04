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Распространение нового коронавируса
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На Украине выявили 914 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине выросло за минувшие сутки на 914, до 47 677, сообщает в субботу система мониторинга... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
львовская область
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украина
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коронавирус covid-19, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине выявили 914 новых случаев заражения коронавирусом

09:18 04.07.2020 (обновлено: 09:59 04.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине выросло за минувшие сутки на 914, до 47 677, сообщает в субботу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По данным системы мониторинга, скончались от инфекции 1 227 человек, из них 15 за последние сутки. Всего выздоровели 21 155 человек, в том числе 597 за минувшие сутки.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 176 и в Киеве – 118.
"За последние сутки заболели 74 ребенка и 63 медработника. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 3450 детей и 6937 медиков", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Львовская областьКиевУкраинаВ мире
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