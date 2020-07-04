https://ria.ru/20200704/1573881346.html
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:13
2020-07-04T14:30
виктор гринь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573870008.html
MrEmaal .
будет пресекать факты коррупции в своих рядах..... и отменил))))
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nop300
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РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153117/91/1531179105_0:0:3033:1706_1400x0_80_0_0_1ee879d7fde1395381de6b8566baa41d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор гринь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия