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Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:30
виктор гринь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573870008.html
будет пресекать факты коррупции в своих рядах..... и отменил))))
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РИА Новости
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353
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виктор гринь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

09:13 04.07.2020 (обновлено: 14:30 04.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
Ранее следователю центрального аппарата СК предъявили обвинение в получении взятки.
По данным ведомства, мужчина получил деньги от обвиняемого по уголовному делу. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "Получение взяток в особо крупном размере".
"Следствие полагает, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения, однако заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
В СК добавили, что ведомство будет и дальше пресекать факты коррупции среди своих сотрудников.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 июля, 19:03
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
1732197138264
Обсудить 34
Виктор ГриньСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
будет пресекать факты коррупции в своих рядах..... и отменил))))
4 июля, 10:01
MrEmaal .
792513008
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4 июля, 10:19
nnop300
741202006
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