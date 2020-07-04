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В Москве еще 1620 пациентов выздоровели после заражения коронавирусом
После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выздоровели еще 1620 пациентов, общее количество выздоровевших в российской столице... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:24
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1620 пациентов выздоровели после заражения коронавирусом

09:11 04.07.2020 (обновлено: 14:24 04.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выздоровели еще 1620 пациентов, общее количество выздоровевших в российской столице увеличилось до 156 459, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1620 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156 459", - сообщила Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила она. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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