В Москве еще 1620 пациентов выздоровели после заражения коронавирусом

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выздоровели еще 1620 пациентов, общее количество выздоровевших в российской столице увеличилось до 156 459, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1620 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 156 459", - сообщила Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила она. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
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