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Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказались шесть детей
Три мальчика и три девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число выявленных заболевших превысило 4,9 тысячи,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказались шесть детей

09:08 04.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Три мальчика и три девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число выявленных заболевших превысило 4,9 тысячи, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 42 новых случая COVID-19.
"Из них: 16 мужчин, 20 женщин, 6 детей (девочки 5, 10, 11 лет, мальчики 7, 10, 14 лет). Возраст взрослых - от 19 до 75 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4901, из них 1711 без клинических проявлений.
Выздоровели 3316 пациентов, в том числе 1571 выписаны из стационаров, 1745 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
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На госпитализации в настоящий момент остаются 413 человек, из них диагноз "пневмония" у 307 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2900 человек, из них подтвержденных случаев COVID-19 - 1147.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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