Среди новых больных COVID-19 в Тамбовской области оказались шесть детей

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Три мальчика и три девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Три мальчика и три девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число выявленных заболевших превысило 4,9 тысячи, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 42 новых случая COVID-19.

"Из них: 16 мужчин, 20 женщин, 6 детей (девочки 5, 10, 11 лет, мальчики 7, 10, 14 лет). Возраст взрослых - от 19 до 75 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4901, из них 1711 без клинических проявлений.

Выздоровели 3316 пациентов, в том числе 1571 выписаны из стационаров, 1745 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

На госпитализации в настоящий момент остаются 413 человек, из них диагноз "пневмония" у 307 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2900 человек, из них подтвержденных случаев COVID-19 - 1147.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.