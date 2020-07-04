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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 20,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус

09:08 04.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 20,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 20,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 280 415 человек",- говорится в сообщении.
За сутки в России проведена 301 тысяча тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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