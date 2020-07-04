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Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T09:03
майк помпео
дональд трамп
александр лукашенко
минск
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, дональд трамп, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США

09:03 04.07.2020
2654
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.
США отмечают День независимости 4 июля, Белоруссия отметила День независимости 3 июля. По этому поводу Лукашенко поздравил Трамп, он, в частности, выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, "примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году".
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"Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов - одна из главных целей белорусской внешней политики", - говорится в поздравлении Лукашенко.
Глава белорусского государства отметил, что придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран. Лукашенко выразил уверенность, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов.
Белорусский лидер пожелал Трампу крепкого здоровья, успешного проведения в этом году выборов президента США, а американскому народу - скорейшего преодоления временных трудностей, мира, согласия и благополучия.
Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.
Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск американского посла ожидается летом текущего года, сообщала в начале июня временная поверенная в делах США Дженифер Мур. Белоруссия планирует завершить процедуры по направлению посла республики в США за полтора-два месяца, заявил 30 июня Макей.
Майк Помпео
15 мая, 15:30
США призвали Белоруссию расширить доступ к своему рынку
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Майк ПомпеоДональд ТрампАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
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