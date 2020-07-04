Узбекистан организует еще девять вывозных спецрейсов из России

ТАШКЕНТ, 4 июл - РИА Новости. Министерство транспорта Министерство транспорта Узбекистана 6-19 июля организует еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе девять - из России, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе кабмина страны.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее оперштаб заявлял о возобновлении с 15 июня авиасообщения со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом: Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.

"Составлен график очередных чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана с 6 по 19 июля", - сказал представитель оперштаба. По его словам, расписание чартеров утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

В соответствии с графиком, шесть чартеров будут направлены в Москву , два - в Санкт-Петербург и один - во Владивосток. Чартеры также будут организованы в Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул и Стамбул.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ - около 3,6 тысячи россиян.