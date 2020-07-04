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Узбекистан организует еще девять вывозных спецрейсов из России
Министерство транспорта Узбекистана 6-19 июля организует еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе девять - из России, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:57
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
узбекистан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, узбекистан, в мире

Узбекистан организует еще девять вывозных спецрейсов из России

08:57 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 июл - РИА Новости. Министерство транспорта Узбекистана 6-19 июля организует еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе девять - из России, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе кабмина страны.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее оперштаб заявлял о возобновлении с 15 июня авиасообщения со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом: Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.
"Составлен график очередных чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана с 6 по 19 июля", - сказал представитель оперштаба. По его словам, расписание чартеров утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
В соответствии с графиком, шесть чартеров будут направлены в Москву, два - в Санкт-Петербург и один - во Владивосток. Чартеры также будут организованы в Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул и Стамбул.
Пассажирский самолет
Вчера, 08:00
На субботу запланированы вывозные рейсы из Германии и Китая
По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ - около 3,6 тысячи россиян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияУзбекистанВ мире
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