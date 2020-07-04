https://ria.ru/20200704/1573881047.html
Глава офиса Зеленского прокомментировал переговоры по Донбассу в Берлине
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедшие в пятницу переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" на шаг приблизили стороны РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:55
2020-07-04T15:12
ян хеккер
россия
андрей ермак
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий козак
франция
германия
оон
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Арсений Новиков
Блаблабла.....
58
Константин Иванов
Лишь бы где нибудь "пошляться", в Донбассе не судьба провести встречу?
54
14
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
франция
германия
берлин (город)
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ян хеккер, россия, андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий козак, франция, германия, оон, берлин (город), украина, в мире
КИЕВ, 4 июл — РИА Новости.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
заявил, что прошедшие в пятницу переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" на шаг приблизили стороны к проведению саммита в Берлине
.
В переговорах советников, которые также прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак
, с немецкой — Ян Хеккер
, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов.
"Сегодняшняя (пятничная. — Прим. ред.) встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине", — приводит слова Ермака в субботу утром пресс-служба офиса президента Украины.
Отмечается, что во время прошедшей встречи советников Украина, Германия
и Франция
продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже
.
"Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в "нормандском формате" в Берлине", — говорится в сообщении.
Также стороны договорились о необходимости приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита, в частности, о необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
"Со своей стороны, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии. В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.) с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине", — добавили в офисе украинского президента.
Ранее Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе
, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате". В Варшаве
предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США
и Польши
как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске
, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.