Глава офиса Зеленского прокомментировал переговоры по Донбассу в Берлине

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Глава офиса президента Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедшие в пятницу переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" на шаг приблизили стороны к проведению саммита в Берлине

В переговорах советников, которые также прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак , с немецкой — Ян Хеккер , с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов.

"Сегодняшняя (пятничная. — Прим. ред.) встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине", — приводит слова Ермака в субботу утром пресс-служба офиса президента Украины.

Отмечается, что во время прошедшей встречи советников Украина, Германия Франция продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже

"Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в "нормандском формате" в Берлине", — говорится в сообщении.

Также стороны договорились о необходимости приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита, в частности, о необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Со своей стороны, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии. В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.) с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине", — добавили в офисе украинского президента.

Ранее Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе , но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.