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Глава офиса Зеленского прокомментировал переговоры по Донбассу в Берлине
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедшие в пятницу переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" на шаг приблизили стороны РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:12
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Блаблабла.....
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Лишь бы где нибудь "пошляться", в Донбассе не судьба провести встречу?
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РИА Новости
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Глава офиса Зеленского прокомментировал переговоры по Донбассу в Берлине

08:55 04.07.2020 (обновлено: 15:12 04.07.2020)
32868
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедшие в пятницу переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки" на шаг приблизили стороны к проведению саммита в Берлине.
В переговорах советников, которые также прошли в Берлине, участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов.
Дмитрий Козак
Вчера, 00:36
Козак: в Берлине выработали механизм для реализации перемирия в Донбассе
"Сегодняшняя (пятничная. — Прим. ред.) встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине", — приводит слова Ермака в субботу утром пресс-служба офиса президента Украины.
Отмечается, что во время прошедшей встречи советников Украина, Германия и Франция продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже.
"Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в "нормандском формате" в Берлине", — говорится в сообщении.
Также стороны договорились о необходимости приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита, в частности, о необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
"Со своей стороны, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии. В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.) с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине", — добавили в офисе украинского президента.
Ранее Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.
Здание правительства Украины в Киеве
3 июля, 14:56
Источник: Киев не привез в Берлин проект измененной конституции
1110658795
Обсудить 14
Ян ХеккерРоссияАндрей ЕрмакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КозакФранцияГерманияООНБерлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Блаблабла.....
4 июля, 11:32
Арсений Новиков
4541305
Лишь бы где нибудь "пошляться", в Донбассе не судьба провести встречу?
4 июля, 12:26
Константин Иванов
4900104
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