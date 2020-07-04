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Экс-директор "Уральских пельменей" объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:57
культура
шоу-бизнес
сергей нетиевский
уральские пельмени
общество
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https://ria.ru/20200620/1573222434.html
из заголовка: "... объяснил скандальный уход...". Вопрос: где в этой статье хоть слово Нитиевского, где он объясняет свой уход?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/97998/80/979988087_0:0:2880:1620_1400x0_80_0_0_af2d92c1d13f22fa11bba50bbb890950.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
шоу-бизнес, сергей нетиевский, уральские пельмени, общество

Экс-директор "Уральских пельменей" объяснил скандальный уход из шоу

08:51 04.07.2020 (обновлено: 13:57 04.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени".
Состав коллектива распался в 2015 году. По словам Нетиевского, при расставании коллеги во главе с нынешним директором "Уральских пельменей" Евгением Орловым повели себя неадекватно.

"Когда в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телешоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел", — рассказал продюсер изданию "Телепрограмма".

Нетиевский отметил, что до сих пор является соучредителем компании, которая производила шоу, и владеет долей в десять процентов, а также правами на товарные знаки "Уральские пельмени" совместно с другими участниками группы.
Сергей Нетиевский был директором екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", которое в 2011-м учредили на паритетных началах десять участников шоу. После того как в 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.
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КультураШоу-бизнесСергей НетиевскийУральские пельмениОбщество
Популярные комментарии
из заголовка: "... объяснил скандальный уход...". Вопрос: где в этой статье хоть слово Нитиевского, где он объясняет свой уход?
4 июля, 09:39
bberia
6420010
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