Экс-директор "Уральских пельменей" объяснил скандальный уход из шоу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Шоумен и продюсер Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу " Уральские пельмени ".

Состав коллектива распался в 2015 году. По словам Нетиевского, при расставании коллеги во главе с нынешним директором "Уральских пельменей" Евгением Орловым повели себя неадекватно.

"Когда в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телешоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел", — рассказал продюсер изданию "Телепрограмма".

Нетиевский отметил, что до сих пор является соучредителем компании, которая производила шоу, и владеет долей в десять процентов, а также правами на товарные знаки "Уральские пельмени" совместно с другими участниками группы.