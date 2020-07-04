https://ria.ru/20200704/1573880947.html
Экс-директор "Уральских пельменей" объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:51
2020-07-04T13:57
культура
шоу-бизнес
сергей нетиевский
уральские пельмени
общество
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https://ria.ru/20200620/1573222434.html
beria
из заголовка: "... объяснил скандальный уход...". Вопрос: где в этой статье хоть слово Нитиевского, где он объясняет свой уход?
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4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, сергей нетиевский, уральские пельмени, общество
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский
объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени
".
Состав коллектива распался в 2015 году. По словам Нетиевского, при расставании коллеги во главе с нынешним директором "Уральских пельменей" Евгением Орловым повели себя неадекватно.
"Когда в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телешоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел", — рассказал продюсер изданию "Телепрограмма".
Нетиевский отметил, что до сих пор является соучредителем компании, которая производила шоу, и владеет долей в десять процентов, а также правами на товарные знаки "Уральские пельмени" совместно с другими участниками группы.
Сергей Нетиевский был директором екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", которое в 2011-м учредили на паритетных началах десять участников шоу. После того как в 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.