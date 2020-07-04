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СЦКК зафиксировал один обстрел по территории ЛНР за сутки
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире

СЦКК зафиксировал один обстрел по территории ЛНР за сутки

08:37 04.07.2020
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© РИА Новости / Николай Сидоров / Перейти в фотобанкУчения в ЛНР
Учения в ЛНР
© РИА Новости / Николай Сидоров
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Учения в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по территории республики, в результате в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское была ранена женщина.
"За 3 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров с подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское. По данным СЦКК, в результате обстрела территории республики в поселке Голубовское ранена женщина, в соседнем Березовском повреждены жилые дома.
В Генпрокуратуре ЛНР уточнили РИА Новости, что сотрудники ведомства в пятницу зафиксировали еще один обстрел со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Фрунзе.
Дмитрий Козак
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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