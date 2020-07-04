https://ria.ru/20200704/1573880633.html
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:19
2020-07-04T13:51
недвижимость
евгений федоров
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
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https://realty.ria.ru/20200623/1573360729.html
виктор соснов
при путине государство против людей .это государство для богатых .нищенские пенсии и зарплаты и если только человек как то начинает сводить концы с концами сразу инфляция .теперь обнуленный всех сделает нищими
552
Андрей Туфиков
Что они не делают, не идут дела, видно не в той стране их мама родила.....такого позорного парламента в России ещё не было!!!!
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, евгений федоров, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф