В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Сейчас россияне могут получить налоговый вычет в 13 процентов с суммы в два миллиона рублей от стоимости жилья плюс 13 процентов от трех миллионов, уплаченных в качестве процентов по кредиту. Федоров считает, что эти нормативы далеки от реальной стоимости жилья.

Депутат предложил увеличить суммы, с которых может быть произведен налоговый вычет, в два раза: до четырех миллионов от стоимости жилья и до шести миллионов — по уплаченным процентам по кредиту.