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В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T13:51
недвижимость
евгений федоров
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
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при путине государство против людей .это государство для богатых .нищенские пенсии и зарплаты и если только человек как то начинает сводить концы с концами сразу инфляция .теперь обнуленный всех сделает нищими
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Что они не делают, не идут дела, видно не в той стране их мама родила.....такого позорного парламента в России ещё не было!!!!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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недвижимость, евгений федоров, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

08:19 04.07.2020 (обновлено: 13:51 04.07.2020)
251934
© РИА Новости / Нина ЗотинаДенежные купюры
Денежные купюры
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Сейчас россияне могут получить налоговый вычет в 13 процентов с суммы в два миллиона рублей от стоимости жилья плюс 13 процентов от трех миллионов, уплаченных в качестве процентов по кредиту. Федоров считает, что эти нормативы далеки от реальной стоимости жилья.
Депутат предложил увеличить суммы, с которых может быть произведен налоговый вычет, в два раза: до четырех миллионов от стоимости жилья и до шести миллионов — по уплаченным процентам по кредиту.
По мнению Федорова, эти меры позволят повысить доступность жилья.
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Обсудить 102
НедвижимостьЕвгений ФедоровМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФ
Популярные комментарии
при путине государство против людей .это государство для богатых .нищенские пенсии и зарплаты и если только человек как то начинает сводить концы с концами сразу инфляция .теперь обнуленный всех сделает нищими
4 июля, 10:06
всвиктор соснов
35630113179
Что они не делают, не идут дела, видно не в той стране их мама родила.....такого позорного парламента в России ещё не было!!!!
4 июля, 09:43
Андрей Туфиков
2986003118
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