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Распространение нового коронавируса
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В больнице в Коммунарке лечатся 339 пациентов с коронавирусом
Почти 340 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T08:15
распространение нового коронавируса
денис проценко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, общество

В больнице в Коммунарке лечатся 339 пациентов с коронавирусом

08:15 04.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти 340 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 339 пациентов, выписаны 40, два человека умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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