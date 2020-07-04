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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в субботу из-за ожидающихся грозы и ветра, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:27
погода
гидрометцентр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

08:02 04.07.2020 (обновлено: 14:27 04.07.2020)
9460
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в субботу из-за ожидающихся грозы и ветра, сообщается на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду действует с 11:00 до 21:00.
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325811119
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)
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