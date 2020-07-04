В Новосибирской области коронавирус выявили у 111 человек

"По данным оперативного штаба на утро 4 июля, в регионе зарегистрировано 6393 случая COVID-19 (+111 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4024 человека выписаны с выздоровлением (+172 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.