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В Новосибирской области коронавирус выявили у 111 человек
Сто одиннадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались три человека, сообщает в субботу... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирской области коронавирус выявили у 111 человек

07:50 04.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Сто одиннадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались три человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 4 июля, в регионе зарегистрировано 6393 случая COVID-19 (+111 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4024 человека выписаны с выздоровлением (+172 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.
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В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2307. В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано уже почти 219 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1224 жителя региона, 26 308 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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