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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573880207.html
СМИ: у советника в предвыборной кампании Трампа нашли COVID-19
Новая коронавирусная инфекция выявлена у советника в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и возлюбленной его сына Дона Трампа-младшего Кимберли... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
майкл пенс
дональд трамп
сша
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, майкл пенс, дональд трамп, сша

СМИ: у советника в предвыборной кампании Трампа нашли COVID-19

07:40 04.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция выявлена у советника в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и возлюбленной его сына Дона Трампа-младшего Кимберли Гилфойл, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что о результате теста Гилфойл, ответственной за сбор средств в предвыборной кампании Трампа, стало известно в пятницу. Неделю назад она приняла участие в митинге президента в Талсе, который проходил на закрытом стадионе, напоминает газета.
По данным телеканала NBC, результат теста на COVID-19 сына Трампа показал отрицательный результат.
Митинг в Талсе (штат Оклахома) 20 июня стал первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса в начале марта. Его посетили более 6 тысяч человек. Трамп провел митинг на закрытом стадионе вопреки рекомендациям специалистов об опасности распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на то что каждый пришедший на митинг подписывал документ, что не будет иметь претензий к организаторам в случае заражения, почти никто в зале не был в защитной маске, люди стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом.
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В мае у ряда сотрудников Белого дома обнаружили коронавирус, после чего там были усилены меры предосторожности. В частности, вирус был найден у пресс-секретаря Майкла Пенса Кэти Миллер. Как сообщалось ранее, Пенс и Миллер находились в одном помещении в Белом доме. Также сообщалось, что COVID-19 был выявлен у одного из военных из окружения Трампа.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки было зафиксировано в США, в стране выявили свыше 52,2 тысячи новых случаев заражения. За все время в США выявили более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 128 тысяч человек. Выздоровели более 781 тысячи заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майкл ПенсДональд ТрампСША
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