СМИ: у советника в предвыборной кампании Трампа нашли COVID-19

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки было зафиксировано в США, в стране выявили свыше 52,2 тысячи новых случаев заражения. За все время в США выявили более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 128 тысяч человек. Выздоровели более 781 тысячи заразившихся.