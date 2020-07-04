Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573879989.html
В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило семь тысяч
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 7 тысяч, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:253:2990:1934_1400x0_80_0_0_81927870b247f5942241e9fc454031d3.jpg
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:253:2990:1934_1400x0_80_0_0_81927870b247f5942241e9fc454031d3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_da9f5d6e23df33b07f8c0f4a37e19231.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_468:0:2516:2048_1400x0_80_0_0_19f601d2baf04fdcc84c628179f07275.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, киргизия

В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило семь тысяч

07:24 04.07.2020
1720
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 4 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 7 тысяч, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 4 июля 2020 года по республике зарегистрировано 327 новых случаев СOVID-19, 149 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое мужчин - 65 и 74 лет. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 59 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 71 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1065 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии выросло до 7094. Умерли 78 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2714 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
001201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Киргизия
Рекомендуем
Хакерская атака
В Group-IB рассказали о росте числа киберпреступлений в пандемию
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 506 новых случаев COVID-19
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило шесть тысяч человек
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 9,5 тысячи
Фотоснимок коронавируса
СМИ: у советника в предвыборной кампании Трампа нашли COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с президентом Киргизии двустороннее сотрудничество
Новосибирск
В Новосибирской области коронавирус выявили у 111 человек
Медицинский работник в госпитале
В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19
Сильный дождь в Москве
Более 50 деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды 3 июля
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся 339 пациентов с коронавирусом
Пассажирский самолет
На субботу запланированы вывозные рейсы из Германии и Китая
Американские доллары
Банки не планируют в ближайшее время менять ставки по валютным вкладам
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Число случаев COVID-19 в ФРГ выросло за сутки на 422
Денежные купюры
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
00:45В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19
00:34В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты
23:49В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ
Лента новостейМолния