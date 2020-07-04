https://ria.ru/20200704/1573879892.html
Более 50 деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды 3 июля
Более 50 деревьев упали в Москве и Московской области из-за непогоды в пятницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:12
2020-07-04T07:12
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/92/1559539223_0:145:3126:1903_1400x0_80_0_0_14d34589eb18212697392f18cca3c975.jpg
https://ria.ru/20200703/1573876096.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/92/1559539223_0:145:3126:1903_1400x0_80_0_0_14d34589eb18212697392f18cca3c975.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155953/92/1559539223_198:0:2929:2048_1400x0_80_0_0_ba1af9f583e15a246e58b853064bda29.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/92/1559539223_539:0:2587:2048_1400x0_80_0_0_fccc10e05efc3edd01760e1bf72d7470.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), происшествия