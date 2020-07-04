Более 50 деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды 3 июля

"В Москве упали 27 деревьев, повреждены 17 автомобилей, в Подмосковье – 29 деревьев и девять автомобилей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в столице зафиксированы подтопления на десяти улицах, в двух подземных переходах. В Московской области было нарушено электроснабжение в 550 домах, где живут свыше 2,5 тысяч человек.