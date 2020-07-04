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Более 50 деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды 3 июля
Более 50 деревьев упали в Москве и Московской области из-за непогоды в пятницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:12
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, московская область (подмосковье), происшествия

Более 50 деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды 3 июля

07:12 04.07.2020
1964
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Более 50 деревьев упали в Москве и Московской области из-за непогоды в пятницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Москве упали 27 деревьев, повреждены 17 автомобилей, в Подмосковье – 29 деревьев и девять автомобилей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в столице зафиксированы подтопления на десяти улицах, в двух подземных переходах. В Московской области было нарушено электроснабжение в 550 домах, где живут свыше 2,5 тысяч человек.
Дождь в Москве
3 июля, 23:21
Ливень не нарушил работу систем жизнеобеспечения в Москве
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