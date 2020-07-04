В Group-IB рассказали о росте числа киберпреступлений в пандемию

"Есть интересная статистика. По данным МВД, на фоне снижения в январе-апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства, грабежей и разбоев, рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего числа зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%. Не ошибусь, если скажу, что бОльшая часть приходится на разного рода финансовые мошенничества - такой рост даже не похож на обычный сезонный рост, как, например, перед Новым годом. Это в десятки раз больше и пострадавших значительно больше", - сообщил он.