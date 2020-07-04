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В Group-IB рассказали о росте числа киберпреступлений в пандемию
Число киберпреступлений в России с января по апрель 2020 года в десятки раз превысило показатели по сезонным мошенничествам, например, в предновогодний период,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:32
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илья сачков
group-ib
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353
60
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россия, весь мир, илья сачков, group-ib, экономика

В Group-IB рассказали о росте числа киберпреступлений в пандемию

07:32 04.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число киберпреступлений в России с января по апрель 2020 года в десятки раз превысило показатели по сезонным мошенничествам, например, в предновогодний период, в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Есть интересная статистика. По данным МВД, на фоне снижения в январе-апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства, грабежей и разбоев, рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего числа зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%. Не ошибусь, если скажу, что бОльшая часть приходится на разного рода финансовые мошенничества - такой рост даже не похож на обычный сезонный рост, как, например, перед Новым годом. Это в десятки раз больше и пострадавших значительно больше", - сообщил он.
По его словам, до режима самоизоляции, работая в офисе, россияне находились в хорошем смысле под присмотром работодателей, внутри защищенного периметра корпоративной сети.
"Когда сотрудники большинства российских компаний перешли на "удаленку", они стали представлять для злоумышленников очень интересную мишень. Во-первых, и работодатель, и служба безопасности работодателя, IT-службы находятся где-то "далеко", постепенно стирается психологический барьер "свой-чужой", и, естественно, снижается бдительность", - пояснил он.
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"Во-вторых, когда отсутствует сама возможность пойти в магазин, доля онлайн-торговли начала расти, вырос спрос на курьерскую доставку продуктов и товаров первой необходимости, медицинские консультации, справки, пропуски, обучение и любые другие цифровые сервисы. Человек с деньгами, с банковской карточкой и интернет-банкингом, желающий что-то быстро заказать в интернете, - это для злоумышленников идеальная цель. Поэтому, естественно, злоумышленники переключились на атаки на физических лиц", - добавил Сачков.
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РоссияВесь мирИлья СачковGroup-IBЭкономика
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