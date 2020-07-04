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Банки не планируют в ближайшее время менять ставки по валютным вкладам
Российские банки в ближайшее время не планируют пересматривать условия валютных депозитов для населения, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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динамика курсов валют, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), втб, сша, экономика

Банки не планируют в ближайшее время менять ставки по валютным вкладам

07:31 04.07.2020
2037
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские банки в ближайшее время не планируют пересматривать условия валютных депозитов для населения, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
В России действует запрет на отрицательные ставки по депозитам. При этом в прошлом году крупные банки опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или вовсе отказались от них. Некоторые игроки даже ввели комиссии за обслуживание счетов в евро для крупных клиентов-физлиц.
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В Промсвязьбанке (ПСБ) отмечают, что ставки по срочным вкладам сопоставимы со ставками "до востребования". "Но надо понимать, что накопления в иностранной валюте уже достаточно давно используются населением не для получения процентного дохода, а для диверсификации сбережений", - отметила директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ Наталья Волошина.
При этом, по её словам, накопления в долларах пользуются большим спросом, чем в евро, в пропорции 70% к 30%, и связано это с тем, что при диверсификации инвестпортфеля доллар исторически пользуется большим спросом.

Доходность

ВТБ предлагает клиентам срочные долларовые вклады со ставкой до 0,5% годовых. Ставки на долларовые депозиты в "Уралсибе" - от 0,1% до 1,7% годовых. Банк "Дом.РФ" предлагает валютные вклады со ставкой до 0,3%. В "Русском Стандарте" на сегодняшний день ставка долларового вклада – 0,75%, а в МКБ она доходит до 0,65% годовых.
В банке "Зенит" максимальная ставка по вкладу в долларах - до 0,4-0,45% годовых, в евро - 0,2% годовых. В Сбербанке вклад в долларах можно открыть по ставкам от 0,01% до 0,55% годовых в базовой линейке и до 0,7% годовых для клиентов с пакетом услуг "Сбербанк Премьер".
При этом вклады в евро в Сбербанке не открываются, доступны лишь сберегательные счета в этой валюте по ставке 0,01% годовых. Вообще же сберегательный счет можно открыть в восьми валютах - это рубли, доллары, евро, фунты стерлингов, сингапурский доллар, канадский доллар, китайский юань и гонконгский доллар, указали в Сбербанке.
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Ставки сделаны...

Банки "Зенит" и "Дом.РФ" в краткосрочной перспективе менять ставки по валютным вкладам не собираются; в МКБ заявили, что не планируют повышать ставки.
"В моменте ставки в долларах США пересматривать не планируем, однако не исключаем возможности изменения процентных ставок в зависимости от конъюнктуры рынка", - рассказали в "Уралсибе", где срочные вклады в евро на текущий момент в депозитной линейке отсутствуют.
"Русский стандарт" заявил, что регулирует депозитные ставки "с учетом конъюнктуры рынка". Сбербанк изменение ставок не комментирует.
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...что дальше?

Директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин считает, что при отсутствии макроэкономических шоков до конца года не стоит ждать существенных изменений процентных ставок по валютным вкладам, при этом "скорее, будет наблюдаться понижательная тенденция". "Речь идет в данном случае о долларовых вкладах, ставки в евро и так близки к нулю и никаких движений по ним не наблюдается", - пояснил эксперт.
Инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин, указывая на "подавленность" конъюнктуры банковских ставок по валютным вкладам - порядка 0,3-1% годовых, полагает, что низкие ставки здесь будут сохраняться в перспективе ближайших двух лет.
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Старший директор рейтингов профучастников РЦБ (рынка ценных бумаг) Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин уверен, что ставки по валютным вкладам будут потенциально стремиться к уровню ставок по вкладам до востребования при сохранении текущего курса монетарной политики ЦБ.
На данный момент тенденция такова, что объем срочных валютных вкладов физлиц и юрлиц сокращается, отметил также Ногин. Так, за последние два месяца показатель снизился на 1,8 миллиарда рублей, или на 25 миллионов долларов, добавил эксперт.
"В то же время заметим, что в ближайшие месяцы граждане могут начать возвращать в банки изъятые в период "вирусной нестабильности" валютные накопления", - не исключает Бахтин.
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Динамика курсов валютСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБСШАЭкономика
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