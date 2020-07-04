Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома

По словам врача, людям с такими патологиями следует выходить на прогулку в утренние и вечерние часы, а в идеале иметь дома кондиционер. Он напомнил и об опасности тепловых ударов в жаркую погоду, порекомендовав всегда иметь при себе воду и платок, чтобы при необходимости охладить голову.