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Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома
Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков объяснил в беседе с телеканалом "Москва 24" опасность переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:58
евгений тимаков
россия
здоровье
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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евгений тимаков, россия, здоровье, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома

06:55 04.07.2020 (обновлено: 14:58 04.07.2020)
57724
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка "Зарядье" в Москве
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков объяснил в беседе с телеканалом "Москва 24" опасность переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с некоторыми недугами следует ограничить выход на улицу.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве июль может стать самым теплым и дождливым месяцем.
"Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения", — предупредил Тимаков.
По словам врача, людям с такими патологиями следует выходить на прогулку в утренние и вечерние часы, а в идеале иметь дома кондиционер. Он напомнил и об опасности тепловых ударов в жаркую погоду, порекомендовав всегда иметь при себе воду и платок, чтобы при необходимости охладить голову.
"Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает, и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. Одеваться надо по погоде. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек", — заявил Тимаков.
Гроза
3 июля, 05:51
В Гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре
8314915531
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Евгений ТимаковРоссияЗдоровьеРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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