В США создадут парк со скульптурами национальных героев, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп на фоне сноса памятников конфедератам в стране сообщил, что издаст указ о создании парка со скульптурами национальных героев.

"Я объявляю о создании нового монумента гигантам нашего прошлого. Я подпишу указ о создании национального сада американских героев – большого парка под открытым небом, в котором будут статуи величайших американцев, которые когда-либо жили", - заявил Трамп, выступая у мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота

Президент не уточнил, где и когда будет создан такой парк.

Снос памятников конфедератам ("южанам"), которые во время Гражданской войны в США выступали за сохранение рабства, а также некоторым другим политикам прошлого начался на фоне протестов на расовой почве после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в мае этого года.

Визит президента в Южную Дакоту приурочен ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Трансляцию выступления вели американские телеканалы.

Как следует из указа Трампа, для реализации проекта "Национальный сад американских героев" будет создана специальная рабочая группа за счет средств министерства внутренних дел, которое в США занимается не правоохранительной деятельностью, а ведает федеральными землями и природными ресурсами. В течение 60 дней группа должна будет доложить президенту свои предложения по созданию парка, включая месторасположение, которое должно быть выбрано "в красивом месте на природе, чтобы посетители могли ей наслаждаться".

В указе перечисляются исторические деятели, которым должны будут установить памятники в парке, 31 человека Трамп назвал в документе. "Национальный сад должен состоять из статуй, в том числе статуй Джона Адамса, Сьюзен Энтони, Клары Бартон, Дэниела Буна, Джошуа Лоуренса Чемберлена, Генри Клея, Дэви Крокетта, Фредерика Дугласа, Амелии Эрхарт, Бенджамина Франклина, Билли Грэма, Александра Гамильтона, Томаса Джефферсона, Мартина Лютера Кинга, Авраама Линкольна, Дугласа Макартура, Долли Мэдисон, Джеймса Мэдисона, Кристы Маколифф, Оди Мерфи, Джорджа Паттона, Рональда Рейгана, Джеки Робинсона, Бетси Росс, Антонина Скалия, Харриет Бичер-Стоу, Харриет Табмен, Букера Вашингтона, Джорджа Вашингтона, Орвилла и Уилбура Райтов", - говорится в указе.

Особо отмечается, что все статуи должны быть реалистичными, а не "абстрактными или модернистскими изображениями".

Парк должен быть открыт до 4 июля 2026 года, когда США будут отмечать 250-ю годовщину независимости. Охрана памятников возлагается на генпрокурора США и подведомственные ему службы на основе указа Трампа о защите монументов, который он на днях подписал.