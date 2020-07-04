Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573879692.html
В США создадут парк со скульптурами национальных героев, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне сноса памятников конфедератам в стране сообщил, что издаст указ о создании парка со скульптурами национальных героев. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T07:26
дональд трамп
джордж вашингтон
теодор рузвельт
южная дакота
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573479402_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_34862d736085d441fec1fb854d21bf04.jpg
https://ria.ru/20200702/1573765811.html
https://ria.ru/20200701/1573724817.html
2
южная дакота
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573479402_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_34862d736085d441fec1fb854d21bf04.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573479402_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1d4140f40ccfa2f97d2405d32cb36a11.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573479402_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ba1e4313a390d056e1db0d7f836d9fc7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джордж вашингтон, теодор рузвельт, южная дакота, сша, в мире

В США создадут парк со скульптурами национальных героев, заявил Трамп

06:53 04.07.2020 (обновлено: 07:26 04.07.2020)
7590
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сноса памятников конфедератам в стране сообщил, что издаст указ о создании парка со скульптурами национальных героев.
"Я объявляю о создании нового монумента гигантам нашего прошлого. Я подпишу указ о создании национального сада американских героев – большого парка под открытым небом, в котором будут статуи величайших американцев, которые когда-либо жили", - заявил Трамп, выступая у мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота.
Президент не уточнил, где и когда будет создан такой парк.
Демонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США. Стоп-кадр с видео
2 июля, 05:26
В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
Снос памятников конфедератам ("южанам"), которые во время Гражданской войны в США выступали за сохранение рабства, а также некоторым другим политикам прошлого начался на фоне протестов на расовой почве после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в мае этого года.
Визит президента в Южную Дакоту приурочен ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Трансляцию выступления вели американские телеканалы.
Как следует из указа Трампа, для реализации проекта "Национальный сад американских героев" будет создана специальная рабочая группа за счет средств министерства внутренних дел, которое в США занимается не правоохранительной деятельностью, а ведает федеральными землями и природными ресурсами. В течение 60 дней группа должна будет доложить президенту свои предложения по созданию парка, включая месторасположение, которое должно быть выбрано "в красивом месте на природе, чтобы посетители могли ей наслаждаться".
В указе перечисляются исторические деятели, которым должны будут установить памятники в парке, 31 человека Трамп назвал в документе. "Национальный сад должен состоять из статуй, в том числе статуй Джона Адамса, Сьюзен Энтони, Клары Бартон, Дэниела Буна, Джошуа Лоуренса Чемберлена, Генри Клея, Дэви Крокетта, Фредерика Дугласа, Амелии Эрхарт, Бенджамина Франклина, Билли Грэма, Александра Гамильтона, Томаса Джефферсона, Мартина Лютера Кинга, Авраама Линкольна, Дугласа Макартура, Долли Мэдисон, Джеймса Мэдисона, Кристы Маколифф, Оди Мерфи, Джорджа Паттона, Рональда Рейгана, Джеки Робинсона, Бетси Росс, Антонина Скалия, Харриет Бичер-Стоу, Харриет Табмен, Букера Вашингтона, Джорджа Вашингтона, Орвилла и Уилбура Райтов", - говорится в указе.
Особо отмечается, что все статуи должны быть реалистичными, а не "абстрактными или модернистскими изображениями".
Памятник президенту США Аврааму Линкольну в Бостоне
1 июля, 10:12
В Бостоне уберут памятник с Линкольном, при котором отменили рабство
Парк должен быть открыт до 4 июля 2026 года, когда США будут отмечать 250-ю годовщину независимости. Охрана памятников возлагается на генпрокурора США и подведомственные ему службы на основе указа Трампа о защите монументов, который он на днях подписал.
Визит президента в Южную Дакоту приурочен ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Трансляцию выступления вели американские телеканалы.
Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-41 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США.
16223123
Обсудить 2
Дональд ТрампДжордж ВашингтонТеодор РузвельтЮжная ДакотаСШАВ мире
Рекомендуем
Конституция РФ
Опубликован обновленный текст Конституции
Юрий Шатунов
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
СМИ: американские дипломаты покинут Саудовскую Аравию
Мороженое Радуга
Производитель мороженого "Радуга" опроверг наличие символики ЛГБТ
Прохожий с упаковкой питьевой воды в окрестностях парка Зарядье в Москве
Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома
Яичница
Названы опасности при приготовлении яиц
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Глава офиса Зеленского прокомментировал переговоры по Донбассу в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал требования России к Украине неприемлемыми
Денежные купюры
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России за сутки выявили 6632 случая заражения коронавирусом
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию
"Живая нитка" и скрепы русской государственности
Воронеж
В Воронежской области продлили ограничения по коронавирусу
Продюсер Андрей Разин
Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
00:45В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19
00:34В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты
23:49В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ
Лента новостейМолния