https://ria.ru/20200704/1573879612.html
Два человека находятся в критическом состоянии после оползня в Японии
Два человека, извлеченные спасателями на месте оползня в поселке Цунаги в префектуре Кумамото, находятся в состоянии остановки сердца и легких, сообщил... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T06:37
2020-07-04T06:37
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
в мире
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https://ria.ru/20200704/1573878813.html
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире