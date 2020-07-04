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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573879472.html
Число случаев COVID-19 в ФРГ выросло за сутки на 422
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 422, скончались еще семь человек, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T06:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
воз
германия
бавария
берлин (город)
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германия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, воз, германия, бавария, берлин (город)

Число случаев COVID-19 в ФРГ выросло за сутки на 422

06:10 04.07.2020
909
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 422, скончались еще семь человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 446 новых случаях заражения и девяти летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 196 096 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 9010 пациентов с коронавирусом. Выздоровели около 181,3 тысячи человек.
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Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 655), Северном Рейне-Вестфалии (43 853) и Баден-Вюртемберге (35 807). В Берлине выявлены 8393 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергВОЗГерманияБаварияБерлин (город)
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