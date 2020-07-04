https://ria.ru/20200704/1573879448.html
На Сахалине и Курилах восстановили работу интернета
Работа интернета на Сахалине и Курилах, отключившегося из-за аварии в пятницу, восстановлена в полном объеме в тот же день, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T06:08
2020-07-04T06:17
сахалин
ростелеком
курильские острова
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https://ria.ru/20200704/1573879422.html
сахалин
курильские острова
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/103327/70/1033277055_0:347:4928:3119_1400x0_80_0_0_201152b4b208d5927bf92597d5842bd4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, ростелеком, курильские острова