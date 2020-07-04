На Сахалине и Курилах восстановили работу интернета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл – РИА Новости. Работа интернета на Сахалине и Курилах, отключившегося из-за аварии в пятницу, восстановлена в полном объеме в тот же день, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Ростелеком".