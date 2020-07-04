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На Сахалине и Курилах восстановили работу интернета
Работа интернета на Сахалине и Курилах, отключившегося из-за аварии в пятницу, восстановлена в полном объеме в тот же день, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T06:17
сахалин
ростелеком
курильские острова
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РИА Новости
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60
сахалин, ростелеком, курильские острова

На Сахалине и Курилах восстановили работу интернета

06:08 04.07.2020 (обновлено: 06:17 04.07.2020)
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© Fotolia / Piotr AdamowiczWi-fi роутер
Wi-fi роутер
© Fotolia / Piotr Adamowicz
Wi-fi роутер. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл – РИА Новости. Работа интернета на Сахалине и Курилах, отключившегося из-за аварии в пятницу, восстановлена в полном объеме в тот же день, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Ростелеком".
Ранее сообщалось, что причиной глобального отключения интернета во второй половине дня в пятницу у части пользователей Сахалина и Курил стала авария у магистрального оператора "Ростелекома". Участок линии связи, соединяющий остров с материком, повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе.
"Как мы и планировали, ликвидацию последствий аварии на магистральном кабеле наши специалисты завершили в 22.40 пятницы (14.40 мск)", - рассказала собеседница агентства.
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