Город и поселок на юго-западе Японии оказались отрезаны от связи

Также, как сообщает канал, неизвестна судьба минимум 13 человек в префектуре Кумамото, с ними не удается установить связь. В поселке Асикита после оползня на связь не выходят 10 человек. Под оползнем, вызванным проливными дождями, оказались погребены несколько домов. Дороги вокруг затоплены, спасатели не могут приблизиться к месту бедствия. Есть информация еще об одном оползне в том же поселке.