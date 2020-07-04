https://ria.ru/20200704/1573879422.html
Город и поселок на юго-западе Японии оказались отрезаны от связи
Город Хитоёси и поселок Асикита в юго-западной японской префектуре Кумамото оказались отрезаны от телефонной связи и интернета в связи с ливневыми дождями и... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T06:05
2020-07-04T06:17
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
в мире
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кагосима (префектура)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости.
Город Хитоёси и поселок Асикита в юго-западной японской префектуре Кумамото
оказались отрезаны от телефонной связи и интернета в связи с ливневыми дождями и паводками, сообщил телеканал NHK
со ссылкой на телеоператора компанию NTT West.
На обширной территории в двух населенных пунктах не работают телефоны и интернет.
Также, как сообщает канал, неизвестна судьба минимум 13 человек в префектуре Кумамото, с ними не удается установить связь. В поселке Асикита после оползня на связь не выходят 10 человек. Под оползнем, вызванным проливными дождями, оказались погребены несколько домов. Дороги вокруг затоплены, спасатели не могут приблизиться к месту бедствия. Есть информация еще об одном оползне в том же поселке.
В отделения пожарной охраны, которые в Японии выполняют и функции службы спасения, поступают многочисленные просьбы о помощи: из-за паводков и затоплений люди оказались заперты в своих домах, некоторые ищут спасения на крышах.
На юго-западе Японии
в префектурах Кумамото и Кагосима
объявлена эвакуация для 200 тысяч человек. Поступает информация о разливах рек, затоплениях и оползнях. В нескольких населенных пунктах вода унесла мосты.