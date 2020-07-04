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Город и поселок на юго-западе Японии оказались отрезаны от связи
Город Хитоёси и поселок Асикита в юго-западной японской префектуре Кумамото оказались отрезаны от телефонной связи и интернета в связи с ливневыми дождями и... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T06:17
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире

Город и поселок на юго-западе Японии оказались отрезаны от связи

06:05 04.07.2020 (обновлено: 06:17 04.07.2020)
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© AP Photo / Aaron FavilaНепогода
Непогода
© AP Photo / Aaron Favila
Непогода. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Город Хитоёси и поселок Асикита в юго-западной японской префектуре Кумамото оказались отрезаны от телефонной связи и интернета в связи с ливневыми дождями и паводками, сообщил телеканал NHK со ссылкой на телеоператора компанию NTT West.
На обширной территории в двух населенных пунктах не работают телефоны и интернет.
Также, как сообщает канал, неизвестна судьба минимум 13 человек в префектуре Кумамото, с ними не удается установить связь. В поселке Асикита после оползня на связь не выходят 10 человек. Под оползнем, вызванным проливными дождями, оказались погребены несколько домов. Дороги вокруг затоплены, спасатели не могут приблизиться к месту бедствия. Есть информация еще об одном оползне в том же поселке.
В отделения пожарной охраны, которые в Японии выполняют и функции службы спасения, поступают многочисленные просьбы о помощи: из-за паводков и затоплений люди оказались заперты в своих домах, некоторые ищут спасения на крышах.
На юго-западе Японии в префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация для 200 тысяч человек. Поступает информация о разливах рек, затоплениях и оползнях. В нескольких населенных пунктах вода унесла мосты.
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