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В Алеппо заработало государственное телевидение
Государственное телевидение сирийского Алеппо возобновляет свою работу, пока основное здание, пострадавшее от боевиков не восстановили, его сотрудники... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T05:03
война в сирии
алеппо
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Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
война в сирии, алеппо

В Алеппо заработало государственное телевидение

05:03 04.07.2020
807
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 4 июл – РИА Новости. Государственное телевидение сирийского Алеппо возобновляет свою работу, пока основное здание, пострадавшее от боевиков не восстановили, его сотрудники оборудовали временную студию в университете.
"Эта программа называется "Из Алеппо", мы рассказываем о реальном положении дел, чем живет город, какие события тут происходят. И, конечно, говорим о спорте. У нас тут много лучших в Сирии команд. Здесь все просто обожают футбол", - рассказал директор госканала Алеппо Абдулкарим Обейд.
Сейчас, когда город восстанавливается, можно много времени уделить темам, волнующим жителей. Но так было не всегда. Многие из корреспондентов канала за время войны не раз побывали на передовой и освещали боевые действия.
"Мы побывали во всех горячих точках. Помню, 27 дней провели в гуманитарном коридоре, встречали людей, которые, рискуя жизнью, пытались вырваться с территорий, захваченных боевиками, потому что те их не выпускали. Не раз бывали под обстрелами. Но не испугались и не сдались", - отметил Фоадез Мерли, который сейчас работает ведущим.
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
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Цитадель сирийского Алеппо открылась после коронавируса
Сам алеппский телецентр был захвачен террористами, которые использовали его и для трансляции радикальных идей, и в качестве склада боеприпасов. Некоторые помещения до сих пор остаются заминированными.
"Наш долг - показать реальную жизнь, истории людей, которые сейчас живут здесь. Чтобы люди могли увидеть, как живут их родственники. Ведь многие семьи во время войны разбросало по всей стране", - рассказала Саида аль-Джамаль, которая раньше работала редактором в другом городе, а сейчас переехала в Алеппо, чтобы рассказывать миру об ужасах войны.
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