В Китае за сутки выявили три случая COVID

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 545 случаев коронавирусной инфекции, 78 509 человек выздоровели, 402 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1925, выздоровели 1859 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, из карантина выпустили три человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 98 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.