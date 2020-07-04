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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573879047.html
В Китае за сутки выявили три случая COVID
Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавируса и четырех бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T04:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
воз
тайвань
ухань
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хубэй, воз, тайвань, ухань

В Китае за сутки выявили три случая COVID

04:50 04.07.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПекин, Китай
Пекин, Китай
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Пекин, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавируса и четырех бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из трех новых случаев – один локальный, выявлен в Пекине, еще два - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 545 случаев коронавирусной инфекции, 78 509 человек выздоровели, 402 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1925, выздоровели 1859 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, из карантина выпустили три человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 98 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1247 случаев заражения (семь человек скончались, 1125 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 449 человек (семь скончались, 438 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйВОЗТайваньУхань
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