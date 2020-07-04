В Хабаровске возбудили уголовное дело после рубок у озера Амут

Учреждение, отмечает ведомство, без закупочных процедур заключило договоры подряда на рубки с коммерческими организациями "Автоспецтех" и "Мадэра", перераспределив им деньги, выделенные в качестве субсидии на выполнение госзадания. Отмечается, что подрядчики на некоторых участках вырубили ликвидную древесину, оставив растущими деревья, не представляющие ценности, деляны от порубочных остатков не очистили. При этом заказчик без выхода на место составил акты о выполнении работ, отмечает прокуратура.