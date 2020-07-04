Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573879014.html
В Хабаровске возбудили уголовное дело после рубок у озера Амут
Дело о превышении полномочий при заключении договоров на санитарные рубки леса возле озера Амут, которое является памятником природы, возбудили в Хабаровском... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T04:44
солнечный район
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571911756_0:303:3102:2048_1400x0_80_0_0_2376d671a30c1e65ebdbe4d7494c66be.jpg
https://ria.ru/20200623/1573365707.html
1
солнечный район
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571911756_0:303:3102:2048_1400x0_80_0_0_2376d671a30c1e65ebdbe4d7494c66be.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571911756_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_ad19b24b75371611a1478fa80ec9277b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571911756_484:0:2532:2048_1400x0_80_0_0_683fe09815c7106e23292a9fd94ee660.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнечный район, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске возбудили уголовное дело после рубок у озера Амут

04:44 04.07.2020
4006
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Лес. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 июл – РИА Новости. Дело о превышении полномочий при заключении договоров на санитарные рубки леса возле озера Амут, которое является памятником природы, возбудили в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
По данным ведомства, управление лесами правительства Хабаровского края в 2019 году в нарушение законодательства довело госзадание на сплошные санитарные рубки в Солнечном районе до краевого учреждения "Дальневосточная база авиационной охраны лесов". При этом у авиабазы не было необходимого для этого имущества и штата, отмечает прокуратура.
Учреждение, отмечает ведомство, без закупочных процедур заключило договоры подряда на рубки с коммерческими организациями "Автоспецтех" и "Мадэра", перераспределив им деньги, выделенные в качестве субсидии на выполнение госзадания. Отмечается, что подрядчики на некоторых участках вырубили ликвидную древесину, оставив растущими деревья, не представляющие ценности, деляны от порубочных остатков не очистили. При этом заказчик без выхода на место составил акты о выполнении работ, отмечает прокуратура.
Конституция РФ
23 июня, 14:36Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперт оценил важность поправок в области окружающей среды
Информацию о нарушениях прокуроры передали в СУСК РФ по региону.
"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры по факту совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) ", - говорится в сообщении.
Размер ущерба, причиненного государству, не уточняется.
Памятник природы "Оползневое озеро Амут" расположен на землях государственного лесного и водного фондов. Озеро находится в тектоническом разломе между базальтовыми плато позднемелового периода в центральной части хребта Мяо-Чан.
19231221
Обсудить 1
Солнечный районХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Денежные купюры
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Мороженое Радуга
Производитель мороженого "Радуга" опроверг наличие символики ЛГБТ
Пятна гематита – основного компонента охры
СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
Наручники
Осужденного на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы
Авианосец Рональд Рейган
США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию
"Живая нитка" и скрепы русской государственности
Сотрудница тестирует химический состав в лаборатории на фармацевтическом предприятии
ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство от COVID-19
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории
Указания Роспотребнадзора мало повлияют на отдых детей, считает эксперт
Яичница
Названы опасности при приготовлении яиц
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Глава офиса Зеленского прокомментировал переговоры по Донбассу в Берлине
Бригада скорой медицинской помощи
В Москве еще 1620 пациентов выздоровели после заражения коронавирусом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил секретарем совбеза Чечни мэра Аргуна
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Сильный дождь в Москве
Более 50 деревьев упали в Москве и Подмосковье из-за непогоды 3 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мексике число жертв коронавируса в Мексике превысило 30 тысяч
03:24Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
03:17Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
03:01Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
02:59Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
02:34В Австрии застрелили просителя убежища из России
02:21В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
02:19Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
02:18Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
02:16Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
02:13Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса
02:04Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab оказался неудачным
02:02Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным
02:02МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
01:52Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
01:31Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
01:21В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек
00:45В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19
00:34В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты
23:49В Сомали при двух взрывах погибли шесть человек, сообщили СМИ
Лента новостейМолния