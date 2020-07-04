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В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
Число случаев коронавируса в Мексике выросло на 6740 за сутки, до 245 251, сообщил глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T04:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мехико (город)
мексика
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, мехико (город), мексика

В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки

04:02 04.07.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Мексике выросло на 6740 за сутки, до 245 251, сообщил глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа.
"На сегодняшний день получены 245 251 позитивный результат анализов у граждан, продемонстрировавших симптомы заболевания", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Власти изучают анализы 77 750 пациентов с подозрением на коронавирус и 2169 умерших. За сутки коронавирус подтвержден у 654 умерших, общее число летальных случаев - 29 843.
С понедельника вступят в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальный красный уровень опасности заражения COVID-19 снижен до оранжевого - высокая опасность.
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В этих штатах пошагово ослабляют ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.
Власти Мехико, где уровень угрозы был снижен неделей ранее, сообщили, что корректируют план выхода из карантина - торговля в историческом центре открылась накануне с нарушением санитарных норм и будет вновь закрыта до установки более строгого регламента и наказаний за его нарушение, откладывается также начало работы крупных универмагов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (город)Мексика
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