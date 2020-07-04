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Названы необычные средства от мозолей
Летом значительно возрастает риск появления мозолей. О лучших средствах для их скорейшего заживления рассказала в интервью радио Sputnik врач-косметолог Астрид... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T15:53
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
здоровье - общество, общество

Названы необычные средства от мозолей

04:02 04.07.2020 (обновлено: 15:53 04.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТренировка олимпийской сборной России по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро. Автор - Алексей Филиппов
Тренировка олимпийской сборной России по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро. Автор - Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Летом значительно возрастает риск появления мозолей. О лучших средствах для их скорейшего заживления рассказала в интервью радио Sputnik врач-косметолог Астрид Овеян.

"Очень важный момент — ежедневная гигиена: два-три раза в день надо хорошо, тщательно помыть ноги и избавиться от вакуумной, теплой, парной среды, если мы надеваем закрытую обувь, либо от очень сухой, грязной, пыльной среды, если это босоножки. Это первый момент, из-за чего возникают мозоли", — отметила она.

Аптечные варианты лечения обоснованны, но, как правило, "бабушкины рецепты" удобнее и более быстро помогают избавиться от мозолей, считает врач-косметолог.
"На ночь можно нанести на ноги плотный слой крема и сделать вакуумные целлофановые носочки. Или нанести именно на мозоль на 15 минут свежий помидор. Кислотная среда помидора убивает бактерии, высасывает жидкость, которая находится под мозолью, и помогает быстрому заживлению. Еще один вариант — сырая картофелина: там содержится крахмал, который способствует уничтожению грибковой среды, смягчает кожу и запускает хорошую регенерацию клеток", — рассказала радио Sputnik Астрид Овеян.
Если не обращать внимания на мозоли, проблема может превратиться в заболевание кожи.
"Если у вас возникают болевые ощущения, неудобно носить обувь и вы не обращаете на это внимания, кожа огрубеет, потеряет свою живую среду. И проблема может дойти до того, что вы будете обслуживаться у врача и лечить уже заболевания кожи", — предупредила Астрид Овеян.
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