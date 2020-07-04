Названы необычные средства от мозолей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Летом значительно возрастает риск появления мозолей. О лучших средствах для их скорейшего заживления рассказала в интервью Летом значительно возрастает риск появления мозолей. О лучших средствах для их скорейшего заживления рассказала в интервью радио Sputnik врач-косметолог Астрид Овеян.

"Очень важный момент — ежедневная гигиена: два-три раза в день надо хорошо, тщательно помыть ноги и избавиться от вакуумной, теплой, парной среды, если мы надеваем закрытую обувь, либо от очень сухой, грязной, пыльной среды, если это босоножки. Это первый момент, из-за чего возникают мозоли", — отметила она.

Аптечные варианты лечения обоснованны, но, как правило, "бабушкины рецепты" удобнее и более быстро помогают избавиться от мозолей, считает врач-косметолог.

"На ночь можно нанести на ноги плотный слой крема и сделать вакуумные целлофановые носочки. Или нанести именно на мозоль на 15 минут свежий помидор. Кислотная среда помидора убивает бактерии, высасывает жидкость, которая находится под мозолью, и помогает быстрому заживлению. Еще один вариант — сырая картофелина: там содержится крахмал, который способствует уничтожению грибковой среды, смягчает кожу и запускает хорошую регенерацию клеток", — рассказала радио Sputnik Астрид Овеян.

Если не обращать внимания на мозоли, проблема может превратиться в заболевание кожи.