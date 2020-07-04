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Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
Набор продуктов для приготовления окрошки в Москве подорожал за год на 14% - до 799 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T04:01
москва
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152324/65/1523246529_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_9b7bfa77c11bf0951e6341379a56789a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, экономика

Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%

04:01 04.07.2020
377
© Depositphotos / lisovskayaОкрошка
Окрошка
© Depositphotos / lisovskaya
Окрошка. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Набор продуктов для приготовления окрошки в Москве подорожал за год на 14% - до 799 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проанализировали данные о продажах с 1 по 28 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России. В продуктовый набор для приготовления окрошки вошли картофель (один килограмм), квас (1,5 литра), вареная колбаса (300 грамм), зеленый лук и укроп (по одному пучку), редис и огурцы (по одному килограмму), сметана (250 грамм) и яйца (десять штук).
Москве затраты на базовый набор продуктов для окрошки составляют 799 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году", - подсчитали эксперты.
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Кроме того, аналитики рассмотрели, как за год изменилась стоимость компонентов любимого россиянами летнего блюда, если исходить из традиционного рецепта: 230 грамм редиса, 400 грамм картофеля, пять яиц, 300 грамм огурцов, 300 грамм вареной колбасы, 230 грамм сметаны, литр кваса и по одному пучку лука и укропа.
"При расчете стоимости исходя из традиционного рецепта, средний размер затрат - 495 рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.
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МоскваЭкономика
Популярные комментарии
В реальности меньше.
4 июля, 05:23
АААлекс. А.
15002321
В реальности гораздо больше...
4 июля, 05:14
ppet.g6
2200009
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