https://ria.ru/20200704/1573878787.html
Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
Набор продуктов для приготовления окрошки в Москве подорожал за год на 14% - до 799 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T04:01
2020-07-04T04:01
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152324/65/1523246529_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_9b7bfa77c11bf0951e6341379a56789a.jpg
https://ria.ru/20200628/1573593340.html
Алекс. А.
В реальности меньше.
41
pet.g6
В реальности гораздо больше...
31
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152324/65/1523246529_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_9b7bfa77c11bf0951e6341379a56789a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152324/65/1523246529_320:0:5440:3840_1400x0_80_0_0_929b80a970eaf9dfd2409a997972bc89.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152324/65/1523246529_960:0:4800:3840_1400x0_80_0_0_37c1553584987af0afa78f380314cc00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Набор продуктов для приготовления окрошки в Москве подорожал за год на 14% - до 799 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проанализировали данные о продажах с 1 по 28 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России. В продуктовый набор для приготовления окрошки вошли картофель (один килограмм), квас (1,5 литра), вареная колбаса (300 грамм), зеленый лук и укроп (по одному пучку), редис и огурцы (по одному килограмму), сметана (250 грамм) и яйца (десять штук).
"В Москве
затраты на базовый набор продуктов для окрошки составляют 799 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году", - подсчитали эксперты.
Кроме того, аналитики рассмотрели, как за год изменилась стоимость компонентов любимого россиянами летнего блюда, если исходить из традиционного рецепта: 230 грамм редиса, 400 грамм картофеля, пять яиц, 300 грамм огурцов, 300 грамм вареной колбасы, 230 грамм сметаны, литр кваса и по одному пучку лука и укропа.
"При расчете стоимости исходя из традиционного рецепта, средний размер затрат - 495 рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.