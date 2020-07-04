Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие

Отвечая на вопрос о том, какие угрозы могут стать наиболее массовыми в ближайшее десятилетие, Сачков сказал, что рынок киберпреступности меняется настолько быстро, что прогноз можно строить на год-два.

"Сложно загадывать, но основные тезисы (в ближайшее десятилетие - ред.) будут следующие: финансовая преступность будет наиболее развитой и наиболее встречающейся. Это опять же хорошо для населения, потому что легко будет строить стратегию защиты: как на мне могут заработать, как у меня могут украсть? Ответы на эти два вопроса, если чуть-чуть раскрыть в виде такой мозговой карты, - полностью строят стратегию цифровой безопасности человека", - считает он.