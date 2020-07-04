https://ria.ru/20200704/1573878634.html
Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
Финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм являются главными киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшее десятилетие, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:51
2020-07-04T03:51
илья сачков
group-ib
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_4393f634a2a4cec46b590bce1efa9a15.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья сачков, group-ib, общество
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм являются главными киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшее десятилетие, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB
, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков
.
Отвечая на вопрос о том, какие угрозы могут стать наиболее массовыми в ближайшее десятилетие, Сачков сказал, что рынок киберпреступности меняется настолько быстро, что прогноз можно строить на год-два.
"Сложно загадывать, но основные тезисы (в ближайшее десятилетие - ред.) будут следующие: финансовая преступность будет наиболее развитой и наиболее встречающейся. Это опять же хорошо для населения, потому что легко будет строить стратегию защиты: как на мне могут заработать, как у меня могут украсть? Ответы на эти два вопроса, если чуть-чуть раскрыть в виде такой мозговой карты, - полностью строят стратегию цифровой безопасности человека", - считает он.
"Также шпионаж политический, межгосударственный и корпоративный, и кибертерроризм. Это все три основные вещи, которые будут развиваться в ближайшие годы", - добавил Сачков.