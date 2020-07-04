Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200704/1573878592.html
США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами "Рональд Рейган" и "Нимиц" в Южно-Китайское море, где в настоящее время проводят учения... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:19
южно-китайское море
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
вьетнам
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153102/25/1531022531_0:0:5532:3113_1400x0_80_0_0_b711c36b406299bf52ec2fdc2a4f192d.jpg
https://ria.ru/20200703/1573823300.html
1
южно-китайское море
вьетнам
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153102/25/1531022531_0:0:5532:3113_1400x0_80_0_0_b711c36b406299bf52ec2fdc2a4f192d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153102/25/1531022531_0:0:5072:3804_1400x0_80_0_0_0ca11c7f501edd6daf6fafd714d01797.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153102/25/1531022531_0:0:3804:3804_1400x0_80_0_0_df0d93730ff4507966bd6da619657d61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-китайское море, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, вьетнам, сша, в мире

США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ

03:19 04.07.2020
226
© Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. PetersАвианосец "Рональд Рейган"
Авианосец Рональд Рейган
© Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. Peters
Авианосец "Рональд Рейган". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами "Рональд Рейган" и "Нимиц" в Южно-Китайское море, где в настоящее время проводят учения военно-морские силы КНР, сообщает издание Wall Street Journal.
Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина, являются спорной территорией между Китаем, Тайванем и Вьетнамом.
"Цель состоит в том, чтобы показать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности", - заявил в интервью изданию контр-адмирал Джордж Уикофф, командующий ударной группой во главе с эсминцем "Рональд Рейган".
Уикофф отказался уточнить, где именно в Южно-Китайском море будут действовать авианосцы, и отметил, что американские учения не являются ответом на китайские учения. Вместе с тем он добавил, что "растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает американское военно-морское присутствие", пишет Wall Street Journal.
По данным 7-го флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море. Само по себе проведение операций в Тихом океане такими силами является редкостью для американского флота, они проходят примерно раз в четыре года. Последний раз – в 2018 году.
Здание Пентагона. Архивное фото
Вчера, 04:41
Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
В четверг Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР. По заявлению ведомства, проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря "контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности" в этом регионе.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по целому ряду причин: торговые отношения, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
102043
Обсудить 1
Южно-Китайское мореВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАВьетнамСШАВ мире
Рекомендуем
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
Танки Т-14 Армата
Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
Геннадий Хазанов
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
Заграничный паспорт
В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
Тень летящего самолета
Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
Перелом ноги
Россияне стали чаще ломать руки и ноги
Российские рубли
Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
Земля с борта Международной космической станции
Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
Продюсер Андрей Разин
Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
Дождь в Москве
Названы самые безопасные места во время летней грозы
Пятна гематита – основного компонента охры
СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука
Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Вид на Петропавловск-Камчатский
Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
Лесной пожар
В России за сутки потушили 78 природных пожаров
Сан-Паулу
Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния