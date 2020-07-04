Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов

"Не следует брать кредит для погашения предыдущих долгов, потому что такой "снежный ком" может привести к банкротству", - сказала Жигина. По мнению эксперта, не стоит брать в долг у микрофинансовых организаций, которые слишком сильно завышают процент по кредиту, "и зачастую людям рассчитаться с долгом становится невозможно".

Как отметила Жигина, далеко не каждый человек способен правильно оценить свое финансовое положение. "Если вы каждый месяц отдаете более 25-30% от своего дохода в банк - больше кредитов вам брать нельзя, пока не расплатитесь с действующими", - добавила она.

По словам эксперта, перед тем как брать кредит, потенциальному заемщику нужно попробовать создать стабилизационный фонд в размере от 3 до 12 сумм ежемесячных расходов, который поддержит его в трудную минуту.

"Перед тем как оформлять финансовый продукт, можно попробовать изымать у себя сумму, которую вы будете отправлять на погашение будущего кредита, и проанализировать, насколько сильно это ударит по вашему карману. Важно помнить, что вы берете чужие деньги, а отдаете свои. Переплачивая за купленные вещи сейчас, вы снижаете уровень своей жизни в будущем. Если ваш семейный доход составляет 100 тысяч рублей, то на кредиты не должно уходить больше 25 тысяч рублей, и тогда ваш бюджет не будет испытывать сильных нагрузок", - заключила эксперт.