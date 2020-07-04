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Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
Первый космический турист, пожелавший выйти в открытый космос, сможет провести за бортом МКС около 90-100 минут, сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:05
хочу стать космонавтом
павел виноградов
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
геннадий падалка
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
павел виноградов, международная космическая станция (мкс), роскосмос, геннадий падалка

Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году

03:05 04.07.2020
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Первый космический турист, пожелавший выйти в открытый космос, сможет провести за бортом МКС около 90-100 минут, сообщили РИА Новости в российском представительстве компании Space Adventures.
"Это будет 90-100-минутный выход, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли. Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семи-часовым (с точки зрения его подготовки - ред.) принципиальная", - сказал представитель компании.
Таким образом, за предложенное время турист сможет увидеть Землю со всех сторон, поскольку оборот вокруг планеты МКС совершает за полтора часа.
Ранее Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полет двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом. Как пояснил позже президент Space Adventures Эрик Андерсон, контракта с конкретным туристом пока еще нет.
Астронавт во время выхода в открытый космос
27 июня, 09:03РИА Наука
Астронавт НАСА рассказал, каким будет выход туристов в открытый космос
Как ранее предположил в беседе с РИА Новости космонавт Павел Виноградов, турист во время своего выхода сможет полюбоваться видами планеты, сфотографироваться, и, возможно, провести какие-то эксперименты. В свою очередь космонавт Геннадий Падалка в беседе с агентством предположил, что выход в космос - уникальная возможность, которую может предложить пока только Россия, и это сделано для того, чтобы удержать за страной рынок космического туризма.
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Хочу стать космонавтомПавел ВиноградовМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосГеннадий Падалка
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