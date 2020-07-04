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Новое оружие России
https://ria.ru/20200704/1573878330.html
Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T03:12
новое оружие россии
т-14
алексей криворучко
армата
уралвагонзавод
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
т-14, алексей криворучко, армата, уралвагонзавод

Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме

03:03 04.07.2020 (обновлено: 03:12 04.07.2020)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Танки Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году. По его словам, уникальность новых машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, которая создала "железобетонную основу для роботизации бронетехники".
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как ранее сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
25 июня, 04:55Новое оружие России
"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик
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Новое оружие РоссииТ-14Алексей КриворучкоАрматаУралвагонзавод
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