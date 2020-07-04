Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.