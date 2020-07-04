https://ria.ru/20200704/1573878300.html
В России за сутки потушили 78 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 78 лесных пожаров на площади более 2,4 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T02:58
2020-07-04T02:58
россия
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, происшествия
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 78 лесных пожаров на площади более 2,4 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что за сутки потушены 74 лесных пожара на площади более 2,6 тысячи гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.07.2020 в России ликвидировано 78 лесных пожаров на площади 2 431 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 4 июля в РФ действовало 282 лесных пожара на площади 153 643 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае
, там действовали 104 пожара на площади более 41,2 тысячи гектаров.