В России за сутки потушили 78 природных пожаров

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 78 лесных пожаров на площади более 2,4 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что за сутки потушены 74 лесных пожара на площади более 2,6 тысячи гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.07.2020 в России ликвидировано 78 лесных пожаров на площади 2 431 гектаров", - говорится в сообщении.