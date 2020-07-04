Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Шестнадцать кандидатов на должность губернатора Камчатского края подали документы в региональную избирательную комиссию, сообщает краевой избирком.
Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии. Ранее ЦИК России сообщал РИА Новости, что выборы губернатора края состоятся в единый день голосования - 13 сентября. Также сообщалось, что Солодов намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца.
"Документы о выдвижении на должность губернатора Камчатского края подали 16 кандидатов… Напоминаем, что период подачи документов на должность губернатора Камчатского края заканчивается 4 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Среди кандидатов на пост главы края представители 10 политических партий, а также шесть самовыдвиженцев. До 29 июля им предстоит пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов. Сейчас в регионе 580 депутатов сельского, районного и городского уровней, 116 из которых являются самовыдвиженцами.