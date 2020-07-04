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Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
Шестнадцать кандидатов на должность губернатора Камчатского края подали документы в региональную избирательную комиссию, сообщает краевой избирком. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T02:46
владимир солодов
владимир илюхин
владимир путин
камчатский край
политика
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353
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владимир солодов, владимир илюхин, владимир путин, камчатский край, политика

Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки

02:46 04.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Шестнадцать кандидатов на должность губернатора Камчатского края подали документы в региональную избирательную комиссию, сообщает краевой избирком.
Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии. Ранее ЦИК России сообщал РИА Новости, что выборы губернатора края состоятся в единый день голосования - 13 сентября. Также сообщалось, что Солодов намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца.
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"Документы о выдвижении на должность губернатора Камчатского края подали 16 кандидатов… Напоминаем, что период подачи документов на должность губернатора Камчатского края заканчивается 4 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Среди кандидатов на пост главы края представители 10 политических партий, а также шесть самовыдвиженцев. До 29 июля им предстоит пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов. Сейчас в регионе 580 депутатов сельского, районного и городского уровней, 116 из которых являются самовыдвиженцами.
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Владимир СолодовВладимир ИлюхинВладимир ПутинКамчатский крайПолитика
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