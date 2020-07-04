Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки

Среди кандидатов на пост главы края представители 10 политических партий, а также шесть самовыдвиженцев. До 29 июля им предстоит пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов. Сейчас в регионе 580 депутатов сельского, районного и городского уровней, 116 из которых являются самовыдвиженцами.