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Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
Музеи, кинотеатры и театры могут снова открыться в бразильском Сан-Паулу - самом населенном городе Южной Америки - в конце июля, следует из обновленного плана... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T02:44
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коронавирус covid-19
сан-паулу (город)
южная америка
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коронавирус covid-19, сан-паулу (город), южная америка, бразилия

Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца

02:44 04.07.2020
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© AFP 2020 / Miguel SchincariolСан-Паулу
Сан-Паулу
© AFP 2020 / Miguel Schincariol
Сан-Паулу. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Музеи, кинотеатры и театры могут снова открыться в бразильском Сан-Паулу - самом населенном городе Южной Америки - в конце июля, следует из обновленного плана по смягчению противоэпидемических мер, который представил в пятницу губернатор одноименного штата Жоау Дориа.
В плане указывается, что регионы штата, которые остаются "в течение 28 дней подряд на желтом этапе, также смогут вновь открыть с ограничениями учреждения культуры, такие как музеи, библиотеки, кинотеатры, театры и зрительные залы", пояснил Дориа на пресс-конференции.
Правительство штата разработало поэтапный план оживления экономической деятельности. Каждый из этапов обозначен цветом - красным, оранжевым, желтым, зеленым и синим.
Первоначально данные культурные учреждение должны были вернуться к работе только на синем этапе, когда эпидемия была бы под полным контролем. Однако обсуждения с представителями сектора, который сейчас испытывает серьезные экономические трудности, привели к принятию властями решения перенести открытие на более ранний срок в районах с более стабильной ситуацией.
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Если не возникнет никаких неблагоприятных обстоятельств, Сан-Паулу завершит 27 июля четыре недели нахождения на желтом этапе, а значит, в этот день уже можно будет вновь открыть кинотеатры, музеи и театры. Однако окончательное решение будет принято мэрией.
При этом надо будет обеспечить максимальную вместимость в 40%, расстояние между креслами, сокращенное рабочее время, предварительную онлайн-покупку билетов и другие нормы безопасности во избежание заражений.
А такие крупные культурные мероприятия, как концерты, будут проводиться, только когда в городах в течение четырех недель подряд будет зеленый этап.
Смягчение противоэпидемических мер в штате Сан-Паулу происходит с разной скоростью: столица штата и ее пригород находятся на более продвинутом этапе благодаря лучшей ситуации в области здравоохранения.
В Бразилии выявлены 1 539 081 случай заболевания коронавирусной инфекцией (+42 223 за сутки), скончались 63 174 человека (+1290). Страна занимает второе место в мире по числу больных COVID-19 и умерших от него.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сан-Паулу (город)Южная АмерикаБразилия
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