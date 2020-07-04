СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей

Сеть пещер горизонтальной протяженностью около километра в районе Тулума представляет собой, как выяснили исследователи, подземную шахту, в которой поколениями добывалась красная охра - самый популярный на протяжении мировой истории минеральный краситель из оксида железа.

Нетронутыми в результате затопления оказались остатки костров и каменных орудий из сталагмитов, каменные указатели для ориентации в пещере и другие артефакты среди ям для раскопок с остатками минерала высокой чистоты.