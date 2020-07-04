СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей

"Первая подземная шахта по добыче охры палеоиндийского возраста, найденная в Северной и Южной Америке, убедительно доказывает добычу минералов в трех пещерных системах на востоке Юкатана в течение 2000-летнего периода 12-10 тысяч лет назад", - говорится в статье в журнале Science Advances.
В конце плейстоцена береговая линия в штате Кинтана-Роо стояла дальше, открывая вход в сухие пещеры, из которых к настоящему моменту исследованы около семи километров. Древнейшие и хорошо сохранившиеся человеческие останки, ранее найденные в этих пещерах, не раскрывали исследователям цели использования подземных лабиринтов.
Сеть пещер горизонтальной протяженностью около километра в районе Тулума представляет собой, как выяснили исследователи, подземную шахту, в которой поколениями добывалась красная охра - самый популярный на протяжении мировой истории минеральный краситель из оксида железа.
Нетронутыми в результате затопления оказались остатки костров и каменных орудий из сталагмитов, каменные указатели для ориентации в пещере и другие артефакты среди ям для раскопок с остатками минерала высокой чистоты.
Несмотря на повсеместное и устойчивое использование охры среди палеоиндийских народов, ранее археологические данные о поиске охры и методах ее добычи в Северной и Южной Америке практически отсутствовали.