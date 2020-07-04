Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200704/1573878008.html
СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
Группа исследователей из США обнаружила в Мексике первые подземные шахты палеоиндейского возраста, где 12-10 тысяч лет назад древние люди добывали охру. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T02:21
риа наука
кинтана-роо
южная америка
мексика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/54693/68/546936818_0:147:670:524_1400x0_80_0_0_3ad7e5b51d8f0cc2e95a48b98fdde924.jpg
https://ria.ru/20200627/1573564492.html
кинтана-роо
южная америка
мексика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/54693/68/546936818_0:147:670:524_1400x0_80_0_0_3ad7e5b51d8f0cc2e95a48b98fdde924.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/54693/68/546936818_0:84:670:587_1400x0_80_0_0_e2a92c643d1519dfab271be6044ce8c9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/54693/68/546936818_0:0:670:670_1400x0_80_0_0_7ce3cd19d32becec5e33edb47847492e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кинтана-роо, южная америка, мексика, сша

СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей

02:21 04.07.2020
241
© Фото : Wil RoebroeksПятна гематита – основного компонента охры
Пятна гематита – основного компонента охры
© Фото : Wil Roebroeks
Пятна гематита – основного компонента охры. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Группа исследователей из США обнаружила в Мексике первые подземные шахты палеоиндейского возраста, где 12-10 тысяч лет назад древние люди добывали охру.
"Первая подземная шахта по добыче охры палеоиндийского возраста, найденная в Северной и Южной Америке, убедительно доказывает добычу минералов в трех пещерных системах на востоке Юкатана в течение 2000-летнего периода 12-10 тысяч лет назад", - говорится в статье в журнале Science Advances.
В конце плейстоцена береговая линия в штате Кинтана-Роо стояла дальше, открывая вход в сухие пещеры, из которых к настоящему моменту исследованы около семи километров. Древнейшие и хорошо сохранившиеся человеческие останки, ранее найденные в этих пещерах, не раскрывали исследователям цели использования подземных лабиринтов.
Сеть пещер горизонтальной протяженностью около километра в районе Тулума представляет собой, как выяснили исследователи, подземную шахту, в которой поколениями добывалась красная охра - самый популярный на протяжении мировой истории минеральный краситель из оксида железа.
Древние мореплаватели
27 июня, 19:06РИА Наука
В Норвегии начались раскопки на месте обнаружения корабля викингов
Нетронутыми в результате затопления оказались остатки костров и каменных орудий из сталагмитов, каменные указатели для ориентации в пещере и другие артефакты среди ям для раскопок с остатками минерала высокой чистоты.
Несмотря на повсеместное и устойчивое использование охры среди палеоиндийских народов, ранее археологические данные о поиске охры и методах ее добычи в Северной и Южной Америке практически отсутствовали.
801000
Обсудить 0
РИА НаукаКинтана-РооЮжная АмерикаМексикаСША
Рекомендуем
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука
Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Дождь в Москве
Названы самые безопасные места во время летней грозы
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Танки Т-14 Армата
Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
Сан-Паулу
Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
Авианосец Рональд Рейган
США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
Геннадий Хазанов
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
Полиция США
В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
Вид на Петропавловск-Камчатский
Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
Продюсер Андрей Разин
Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
Земля с борта Международной космической станции
Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
Лесной пожар
В России за сутки потушили 78 природных пожаров
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Полиция США
По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния