https://ria.ru/20200704/1573877915.html
Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Полностью удалить цифровой след из интернета не представляется возможным. Даже приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным,... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T02:18
2020-07-04T02:18
интернет
технологии
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https://ria.ru/20200525/1571928932.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, технологии
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Полностью удалить цифровой след из интернета
не представляется возможным. Даже приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным, ведь часть данных все равно остается у провайдера, при использовании рабочего Wi-Fi – у работодателя, а иногда сами сайты отслеживают страницы посещения, рассказал агентству “Прайм”
партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
Цифровой след представляет собой совокупность данных, которые пользователь оставляет, осуществляя серфинг по интернету: история поиска в браузере (показывает наши интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении и любимых местах для отдыха), комментарии под чужими постами, лайки, репосты, даже личная переписка. "Вся эта информация в совокупности превращается в "цифровую тень" человека, по которой его можно распознать", — сказал эксперт.
Каждый пользователь Сети имеет свой цифровой след, который становится его виртуальной личностью, причем зачастую оставляет его неосознанно. Например, такой цифровой тенью становятся ip-адреса устройства и история поиска в интернете.