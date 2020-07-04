Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след

Цифровой след представляет собой совокупность данных, которые пользователь оставляет, осуществляя серфинг по интернету: история поиска в браузере (показывает наши интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении и любимых местах для отдыха), комментарии под чужими постами, лайки, репосты, даже личная переписка. "Вся эта информация в совокупности превращается в "цифровую тень" человека, по которой его можно распознать", — сказал эксперт.