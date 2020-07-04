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В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Из-за ливневых дождей на юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена и рекомендована эвакуация для 145 тысяч человек, сообщает телеканал NHK на основании... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T01:53
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
в мире
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кагосима (префектура)
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кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире

В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию

01:53 04.07.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Из-за ливневых дождей на юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена и рекомендована эвакуация для 145 тысяч человек, сообщает телеканал NHK на основании обобщенных данных с мест.
В префектуре Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Этот уровень означает для местного населения сигнал "спасайте жизни!". Метеорологическая служба предупреждает население, что ливни могут быть такой силы, какой жители никогда в жизни не испытывали. В префектуре Кумамото 80 тысяч жителей получили указание к срочной эвакуации, еще 65 тысячам рекомендовано эвакуироваться.
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
25 июня, 00:29
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
С мест сообщают о разливах рек и оползнях. Информации о жертвах к этому часу нет. Перекрыты участки дорог.
012601
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Кагосима (префектура)Кумамото (префектура)ЯпонияВ мире
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