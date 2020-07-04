https://ria.ru/20200704/1573877716.html
В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Из-за ливневых дождей на юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена и рекомендована эвакуация для 145 тысяч человек, сообщает телеканал NHK на основании... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T01:53
2020-07-04T01:53
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
в мире
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кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире