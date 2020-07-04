Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200704/1573877613.html
В ВОЗ назвали "обнадёживающий" препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T02:14
российский фонд прямых инвестиций
великобритания
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_0:482:2783:2047_1400x0_80_0_0_189794b0bda980dd7c9a1c97cc9dcc76.jpg
https://ria.ru/20200702/1573807332.html
https://ria.ru/20200702/1573773087.html
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_0:482:2783:2047_1400x0_80_0_0_189794b0bda980dd7c9a1c97cc9dcc76.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c4bcc5ee429c1fbbfdd925a44693170b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_119:415:1751:2047_1400x0_80_0_0_7906612c214312eabbe377b6f40f1972.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский фонд прямых инвестиций, великобритания, сша, коронавирус covid-19

В ВОЗ назвали "обнадёживающий" препарат против коронавируса

01:50 04.07.2020 (обновлено: 02:14 04.07.2020)
5916
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"На данный момент, кроме "Ремдесивира", который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нету других обнадеживающих противовирусных лекарств", - сказала она на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
Двумя днями ранее Сваминатан заявлял, что тестирование "Ремдесивира" еще продолжаются, его эффективность в борьбе с COVID-19 пока не подтверждена.
"То, что мы знаем на сегодня, это публикации в Китае, которые не показали никакой пользы от "Ремдесивира", а также публикации Национального института здоровья США, которые указывают на сокращение на 30% времени госпитализации зараженных. Мы знаем, что "Ремдесивир" антивирусное лекарство, но мы не знаем о его эффективности", - сказала она.

Препарат "Ремдесивир"

"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность.
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
2 июля, 17:19Распространение нового коронавируса
Сирия запросила у России лекарства для борьбы с коронавирусом
Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.
Британское издание Guardian сообщило на этой неделе, что США скупили около 90% трехмесячного запаса "Ремдесивира" у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и европейские страны ограничены в доступе к лекарству. Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру.
В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
2 июля, 10:04Распространение нового коронавируса
Россия начала экспорт лекарства от коронавируса

Какие лекарства от COVID-19 используют в России

В конце мая "Авифавир", доказавший свою эффективность по итогу клинических испытаний, получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. Позже его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
Совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар" увеличило производственные мощности в три раза, и теперь можно выпускать до 300 тысяч курсов препарата в месяц. Как ожидается, это позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" и начать его поставки за рубеж. Всего в июне произвели 100 тысяч курсов препарата — почти в два раза перевыполнив план.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
698000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийВеликобританияСШАКоронавирус COVID-19
Рекомендуем
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Врач скорой помощи
В России пять регионов находятся на третьем этапе снятия ограничений
Машина скорой помощи
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике
В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области уволил матерившегося чиновника
Тренировка олимпийской сборной России по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро. Автор - Алексей Филиппов
Названы необычные средства от мозолей
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Геннадий Хазанов
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
Сотрудник в лаборатории
У COVID-19 пока нет мутаций, которые делают вирус сильнее, заявила ВОЗ
Продюсер Андрей Разин
Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
Президент РФ Владимир Путин
Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Мороженое Радуга
Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один
Дмитрий Козак
Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния