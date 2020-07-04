В ВОЗ назвали "обнадёживающий" препарат против коронавируса

"То, что мы знаем на сегодня, это публикации в Китае, которые не показали никакой пользы от "Ремдесивира", а также публикации Национального института здоровья США, которые указывают на сокращение на 30% времени госпитализации зараженных. Мы знаем, что "Ремдесивир" антивирусное лекарство, но мы не знаем о его эффективности", - сказала она.