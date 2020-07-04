В ВОЗ назвали "обнадёживающий" препарат против коронавируса

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"На данный момент, кроме "Ремдесивира", который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нету других обнадеживающих противовирусных лекарств", - сказала она на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
Двумя днями ранее Сваминатан заявлял, что тестирование "Ремдесивира" еще продолжаются, его эффективность в борьбе с COVID-19 пока не подтверждена.
"То, что мы знаем на сегодня, это публикации в Китае, которые не показали никакой пользы от "Ремдесивира", а также публикации Национального института здоровья США, которые указывают на сокращение на 30% времени госпитализации зараженных. Мы знаем, что "Ремдесивир" антивирусное лекарство, но мы не знаем о его эффективности", - сказала она.
Препарат "Ремдесивир"
"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность.
Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.
Британское издание Guardian сообщило на этой неделе, что США скупили около 90% трехмесячного запаса "Ремдесивира" у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и европейские страны ограничены в доступе к лекарству. Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру.
В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.
Какие лекарства от COVID-19 используют в России
В конце мая "Авифавир", доказавший свою эффективность по итогу клинических испытаний, получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. Позже его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
Совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар" увеличило производственные мощности в три раза, и теперь можно выпускать до 300 тысяч курсов препарата в месяц. Как ожидается, это позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" и начать его поставки за рубеж. Всего в июне произвели 100 тысяч курсов препарата — почти в два раза перевыполнив план.