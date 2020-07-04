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По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в городе Хувер в штате Алабама, сообщает городская полиция. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T01:39
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алабама, в мире

По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме

01:39 04.07.2020
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© Flickr / dcJohnПолиция США
Полиция США
© Flickr / dcJohn
Полиция США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в городе Хувер в штате Алабама, сообщает городская полиция.
"Мы можем подтвердить, что по меньшей мере есть четверо пострадавших, которых доставили в местные больницы. Их состояние сейчас неизвестно", - говорится в сообщении.
По данным полиции, инцидент произошел в торговом центре Rivershase Galleria в 15.18 (23.18 мск). Сколько было стрелявших, неизвестно. Ведется расследование.
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