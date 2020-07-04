https://ria.ru/20200704/1573877593.html
По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в городе Хувер в штате Алабама, сообщает городская полиция. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T01:39
2020-07-04T01:39
алабама
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алабама, в мире