СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Администрация президента Администрация президента США намерена провести беседы с назначенными чиновниками Пентагона и обсудить с ними их карьеру и интересы после 2021 года, во время возможного второго президентского срока Дональда Трампа , пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, в среду из офиса Белого дома сотрудникам в минобороны США было направлено письмо с предложением назначить встречу с представителями управления кадров администрации президента. Источники рассказали, что в письме эта встреча описывается как платформа для демонстрации сотрудниками некадрового состава своей квалификации на позиции в возможный второй срок президентства Трампа.

В письме указано, что в таких встречах примут участие все назначенные чиновники Пентагона - и те, кто был назначен президентом или сенатом, и их подчиненные, пишет журнал.

"Это возможность для каждого получившего назначение обсудить карьеру и интересы на 2021 год и далее", - говорится в письме, цитату из которого приводит журнал.

При этом источник в министерстве заявил изданию, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне, в том числе глава ведомства Марк Эспер , не намерены участвовать в таких встречах, считая их необязательными.

Бывшие нынешние официальные лица в разговоре с журналом выражали обеспокоенность в связи с этой идеей. По их мнению, эти интервью впоследствии могут быть использованы для изгнания тех чиновников, кто не достаточно лояльно относится к Трампу.