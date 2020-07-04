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СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Администрация президента США намерена провести беседы с назначенными чиновниками Пентагона и обсудить с ними их карьеру и интересы после 2021 года, во время... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T01:38
марк эспер
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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марк эспер, дональд трамп, министерство обороны сша, сша, в мире

СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере

01:38 04.07.2020
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Администрация президента США намерена провести беседы с назначенными чиновниками Пентагона и обсудить с ними их карьеру и интересы после 2021 года, во время возможного второго президентского срока Дональда Трампа, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
По данным издания, в среду из офиса Белого дома сотрудникам в минобороны США было направлено письмо с предложением назначить встречу с представителями управления кадров администрации президента. Источники рассказали, что в письме эта встреча описывается как платформа для демонстрации сотрудниками некадрового состава своей квалификации на позиции в возможный второй срок президентства Трампа.
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В письме указано, что в таких встречах примут участие все назначенные чиновники Пентагона - и те, кто был назначен президентом или сенатом, и их подчиненные, пишет журнал.
"Это возможность для каждого получившего назначение обсудить карьеру и интересы на 2021 год и далее", - говорится в письме, цитату из которого приводит журнал.
При этом источник в министерстве заявил изданию, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне, в том числе глава ведомства Марк Эспер, не намерены участвовать в таких встречах, считая их необязательными.
Бывшие нынешние официальные лица в разговоре с журналом выражали обеспокоенность в связи с этой идеей. По их мнению, эти интервью впоследствии могут быть использованы для изгнания тех чиновников, кто не достаточно лояльно относится к Трампу.
Согласно данным издания, в ближайшие недели такие же "собеседования" проведут с назначенными чиновниками из госдепартамента США и министерства внутренней безопасности.
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Марк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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