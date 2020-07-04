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Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова
Представитель семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Александр Добровинский прокомментировал в беседе с телеканалом "360" обвинения адвоката актера РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T01:17
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
общество
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https://ria.ru/20200703/1573865501.html
Ефремов ведет себя как конченый мерзавец. И адвоката нашел себе соответствующего. Его защитники из их "звездной" тусовки морально ничем от него не отличаются, по крайней мере для меня.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, общество

Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова

01:17 04.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости
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Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Представитель семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Александр Добровинский прокомментировал в беседе с телеканалом "360" обвинения адвоката актера Эльмана Пашаева в том, что родственники Сергея Захарова сделали из трагедии "грязное шоу".
Ранее Пашаев в беседе с "360" обвинил родственников погибшего в том, что они сделали из трагедии "источник дохода, грязный бизнес и шоу", добавив, что после этого прекратил общение с ними.
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Добровинский напомнил, что в 1998 году семья Захарова потеряла в идентичной аварии еще одного родственника, при этом виновник того ДТП полностью избежал наказания. "Поэтому говорить о "грязном шоу" — это глумление над людьми, которые потеряли брата, отца, мужа", - заявил он.
Также юрист отметил, что никаких переговоров о деньгах изначально не было. "Диалога никакого не было. Я действительно один раз разговаривал с представителем Ефремова и послал ему СМС — это было недели три назад. В нем было написано, что семья не примет никакой компенсации в досудебном порядке никогда. Семья всегда говорила, что память о близком человеке не продается", — пояснил он.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовОбщество
Популярные комментарии
Ефремов ведет себя как конченый мерзавец. И адвоката нашел себе соответствующего. Его защитники из их "звездной" тусовки морально ничем от него не отличаются, по крайней мере для меня.
4 июля, 01:58
iilyaafminsk
2500002
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