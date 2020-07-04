Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова

Ранее Пашаев в беседе с " 360 " обвинил родственников погибшего в том, что они сделали из трагедии "источник дохода, грязный бизнес и шоу", добавив, что после этого прекратил общение с ними.

Добровинский напомнил, что в 1998 году семья Захарова потеряла в идентичной аварии еще одного родственника, при этом виновник того ДТП полностью избежал наказания. "Поэтому говорить о "грязном шоу" — это глумление над людьми, которые потеряли брата, отца, мужа", - заявил он.

Также юрист отметил, что никаких переговоров о деньгах изначально не было. "Диалога никакого не было. Я действительно один раз разговаривал с представителем Ефремова и послал ему СМС — это было недели три назад. В нем было написано, что семья не примет никакой компенсации в досудебном порядке никогда. Семья всегда говорила, что память о близком человеке не продается", — пояснил он.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.